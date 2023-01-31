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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 15:26

Türkiye'nin yerli motorlu ilk 8x8 aracı göreve hazır

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli motorlu ilk 8x8 askeri aracı Arma II, 6 bin kilometrelik sürüş testiyle seri üretime hazır hale getirildi.

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