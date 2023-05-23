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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 09:46

Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun! 2. kez test atışı gerçekleştirildi

Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi.

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