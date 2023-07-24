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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 10:25

Türkiye'nin yeni silahı 'UÇA' düşmanın elini kolunu bağlayacak

Türk savunma sanayisindeki yeteneklerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan Uçaktan Atılabilir Güdümlü Akıllı Dip Mayını UÇA, muharebe sahasında düşman üzerinde 'sürpriz etkisi' yaratacak.

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