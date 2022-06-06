  • $16,5789
  • 17,8219
  • 985.869
  • 2649.37

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Haziran 2022 Pazartesi 16:42

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı ortaya çıktı! Seri üretimi için gün sayıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yeni kamikaze insansız hava aracı (İHA) Kargı, 'EFES-2022 Tatbikatı' kapsamında ilk kez görücüye çıktı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.