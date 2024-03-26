  • $32,3069
  • 35,1585
  • 2274.06
  • 8806.72

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Mart 2024 Salı 11:52

Türkiye'nin yeni avcısı! ANKA III güçleniyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, üçüncü uçuşunda 2 saat havada kaldı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.