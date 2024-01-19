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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 02:32

Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı... Tarihi anlar kayıt altına alındı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu başladı.

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