  • $18,6389
  • 19,6375
  • 1078.9
  • 5041.39

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2022 Cuma 09:34

Türkiye'nin uzay yolcuları ilk kez görüntülendi! Bu merkezde eğitiliyorlar

Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için belirlenen adayların çeşitli testlere tabi tutulduğu Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM), kapılarını Anadolu Ajansına açtı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.