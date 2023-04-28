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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 11:04

Türkiye'nin uçakları yerli motor ile uçuyor! İhracata hazırlanıyor

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, 'Şu anda yerli motor ile uçan Anka, Aksungur ve Kargı var. Bayraktar TB3, bir aya kalmaz listeye eklenecek.' dedi.

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