Türkiye'nin tek su altı deniz parkı! Yıldızkoy'da mikroplastik tespit edildi
Sürdürülebilir yaşamı desteklemek amacıyla 2022'de kurulan Etki Çemberleri Vakfının Turkuaz Kıyı Çevre Fonu tarafından desteklenen 'Gökçeada Kıyı Koruma Yerel Kapasite Geliştirme Projesi' kapsamında Türkiye'nin tek su altı milli parkı Yıldızkoy'da mayıs-ekim aylarını kapsayacak şekilde mikroplastik ölçümü yapıldı. Etki Çemberleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Gezgüç, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.