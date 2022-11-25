  • $18,6362
  • 19,4159
  • 1050.25
  • 4834.5

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 10:10

Türkiye'nin otomobili Togg rekabetçi bir fiyatla pazarda olacak

'Bir otomobilden fazlası' vizyonuyla yola çıkan Togg'un, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde açılışı gerçekleştirilen Gemlik Kampüsü'nde, aracın üretim aşamalarına da şahitlik edilen basın buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.