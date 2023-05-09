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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 16:37

Türkiye'nin otomobili Togg, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda hünerlerini sergiledi

Türkiye'nin otomobili Togg, bu kez hünerlerini Bursa Yunuseli Havalimanı'nda drift atarak gösterdi.

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