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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 09:45

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi başlıyor! Kimler başvurabilir?

Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçükler, mühendislik, fen bilimleri/temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olanlar ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek.

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