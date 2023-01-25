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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 09:49

Türkiye'nin ilk uçak gemisi havadan görüntülendi! Mavi Vatan'ı koruyacak

Türkiye'nin ilk uçak gemisi olan TCG Anadolu isimli amfibik hücum gemisi görüntüsü ile dosta güven düşmana korku veriyor. Mavi Vatan'ı koruyacak gemi, dünyada ilk kez insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabilme imkanı taşıyor.

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