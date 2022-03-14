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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 17:29

Türkiye'nin ilk tank ihracatı tamam! Kaplan MT göğüs kabarttı

Kaplan MT tankı için Endonezya'ya teslimata başlayan FNSS, 18 adetlik teslimatı bu yıl tamamlayacak.

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