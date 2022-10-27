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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 11:33

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ'da ikinci üretim başladı

Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı 'ULAQ' serisinde Denizaltı Savunma Harbi (DSH) opsiyon görev yüklü versiyonunun üretimine Antalya'da başlandı.

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