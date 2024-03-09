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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Mart 2024 Cumartesi 19:04

Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TF6000 çalıştırıldı! Cumhuriyet tarihinde bir ilk

Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde başlatılan ve TEI sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı.

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