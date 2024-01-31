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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 16:46

Türkiye'nin ilk astronotu! Alper Gezeravcı çocukların ilginç sorularını yanıtladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Diyarbakır'daki öğrencilerin, uzaylılardan kara deliğe, yer çekiminden ISS'ye kadar merak ettiği sorularını yanıtladı. Canlı bağlantıya, Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever de katıldı. Atasever, ISS hakkında katılımcılara bilgi verdi.

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