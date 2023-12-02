  • $28,9208
  • 31,485
  • 1924.11
  • 8026.27

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2023 Cumartesi 11:23

Türkiye'nin hafif mühimmat ihtiyacını karşılayacak! Mite Defence seri üretime başladı

Türkiye'nin hafif mühimmat ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak üzere kurulan ve ülke ekonomisine yıllık 80 milyon avro katkı sağlaması planlanan Mite Defence fişek fabrikası, seri üretime başladı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.