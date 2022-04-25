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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 10:03

Türkiye'nin gökyüzündeki gözü AKSUNGUR'a entegre edildi! İlk kez görüntülendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve tasarlanan AKSUNGUR ile ANKA insansız hava araçları, Türkiye'nin gökyüzündeki gözleri olarak başarılı görevler yürütüyor. Son olarak AKSUNGUR'a entegre edilen sivil baz istasyonu sistemiyle afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devamlılığı sağlanacak.

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