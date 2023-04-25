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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 11:04

Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor! Geri sayım başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım başladı. 27 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilk üniteye taze yakıt yüklemesi yapılacak olan santral, 'nükleer tesis' statüsü kazanırken, Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayali de gerçekleşmiş olacak.

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