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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 11:31

Türkiye'den müthiş uzay atağı! Uzay Limanı Projesi heyecan uyandırdı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türk gençliğinin kızıl elmasının 'uzayda güçlü olmak' olduğunu söyledi.

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