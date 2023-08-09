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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 16:54

Türkiye'den anlık olarak NASA'ya veri akışı! Dünyada sadece 20 ülkede var

Yozgat Bozok Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Ege Üniversitesi iş birliğiyle Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu ve Erciyes Üniversitesi yerleşkelerine meteor takip sistemi kuruldu.

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