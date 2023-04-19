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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 12:35

Türkiye'deki barajların kalbine yerli 'yüksek teknoloji'

YÖK ve Elektrik Üretim AŞ ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinde elektrik enerjisi üreten ve 'barajların kalbi' olarak nitelendirilen hidro-generatör, ilk kez yerli ve milli teknolojiyle hayata geçirildi.

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