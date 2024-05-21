'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışmasının test sürüşleri gerçekleştirildi

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Intercity İstanbul Park'taki test sürüşü organizasyonunda, finalist markaların temsilcileri sunum gerçekleştirdi.

Sunumların ardından, BMW 5 Serisi, Chery Tiggo8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X ve Toyota C-HR modelleri, 7 finalist araç olarak OGD üyeleri tarafından test edildi.

Üyeler, tüm araçları teknolojisi, sürüş kalitesi, ergonomisi, yakıt tüketimi, güvenlik özellikleri, donanım seviyesi ve fiyat/performans özelliklerine göre değerlendirerek kazanan aracı seçecek.