  • $32,1972
  • 34,9949
  • 2514.11
  • 10901

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 16:36

'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışmasının test sürüşleri gerçekleştirildi

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından aralıksız olarak 9. kez düzenlenen 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışmasının bu yılki test sürüşleri tamamlandı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.