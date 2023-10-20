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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 13:43

Türkiye'de öğrendiklerini Endonezya'da uygulayacak! Biyoteknoloji laboratuvarından tohumculuğa bilgi ve istihdam desteği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesinin ileri teknolojiye sahip biyoteknoloji laboratuvarında kadın araştırmacılar, çeşitli sebzelerin hastalıklar ve zararlı böceklere karşı dayanıklılığı ile yeni çeşitlerin geliştirilmesi alanında çalışma yürütüyor.

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