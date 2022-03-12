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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 17:01

Türkiye'de ilk! TCG Anadolu amiral gemisinde geri sayım başladı

Kamuoyunda 'uçak gemisi' olarak adlandırılan Türkiye'nin ilk çok maksatlı amfibi savaş gemisi TCG Anadolu'nun Donanma Komutanlığı'nın envanterine alınabilmesi için geri sayım başladı.

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