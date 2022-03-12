Türkiye'de ilk! TCG Anadolu amiral gemisinde geri sayım başladı

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TCG Anadolu, Türkiye'nin ilk amfibi ve en büyük savaş gemisi olacak. Kamuoyunda "uçak gemisi" olarak da adlandırılan gemi aslında klasik anlamda bir "uçak gemisi" olmayacak.

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Geminin pisti, kısa olması nedeniyle envanterdeki savaş uçaklarının iniş ve kalkışı için uygun değil. 232 metre boyu olan amfibi gemisinin uçuş platforumunun 202 metre olduğu belirtiliyor.

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Bu nedenle gemide, STOVL özelliği yani kısa kalkış dikey iniş kabiliyetine sahip savaş uçaklarının konuşlanması gerekiyor.

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Daha önce TCG Anadolu'da, STOVL kabiliyetine sahip F-35B uçaklarının kullanılması planlanmıştı. Ancak Türkiye, ABD tarafından F-35 programından çıkarılınca bu kez savaş gemisinde milli üretim uçakların kullanılması eğilimi oluştu.

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TCG Anadolu'da; bu yıl içinde kısa pistte iniş kalkış özelliğine sahip F-35B savaş uçağının yerine Bayraktar TB3 SİHA'nın konuşlandırılması için entegrasyon çalışmalarına başlanması planlandı.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçen hafta CNN Türk'te Hakan Çelik'in programında TCG Anadolu gemisi ile ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:

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"Dünyada uçak gemisine inip kalkabilecek uçak sayısı çok azdır. Uçak gemisi dediğinizde uçak gemisinin uzunluğu ve kabiliyetlerine göre dikey iniş kalkış yapabilecek, o mesafenin ne kadar kısa olacağı gibi çeşitli konularla çeşitli kabiliyetlere sahip uçakların olması gerekiyor. Bu kavram aslında çok uygun geldi.

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Bir jet savaş uçağının havada kalma süresini düşündüğünüzde bunlarda çok sayıda koyup çok fazla havada kalabileceğiniz gibi bir operasyonel kavram aklınıza geliyor.

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ANADOLU GEMİSİNE KAÇ TANE İHA VE SİHA KONUŞLANDIRMAK MÜMKÜNDÜR?

50'den başlayıp 110'a çıkıyor. Bizim şu andaki gemimiz olarak düşünecek olursa en az 50 İHA ve SİHA'dır.

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Şu anda AKINCI'nın konuşlandırılabileceği bir platformdan bahsetmiyorum.

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Jet motorlu insansız hava aracımız şu anda maketi yok ama BAYKAR bu anlamda önemli adımlar attı.

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Bir taraftan TUSAŞ'ın da çalışmaları var yakında jet motorlu İHA ve SİHA'larımızla geleceğiz. Önümüzdeki seneyi bekleyin."

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