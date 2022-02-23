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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:18

Türkiye'de cepten ilk 'alo'nun üzerinden 28 yıl geçti!

Türkiye 1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanıştı.

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