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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 15:13

Türkiye'de bir ilk! Hidrojen vadisinde üretim başladı

Türkiye'nin ilk hidrojen vadisinin hayata geçiriliyor. 'Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Vadi Projesi' kapsamında Enerjisa Üretim Bandırma Enerji Üssü'nde yenilenebilir kaynaklarla elde edilen yeşil hidrojenin pilot üretimine başlandı.

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