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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 14:44

Türkiye'de bir ilk! Elektrik üretimine haziranda başlıyor

Elazığ'da Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğünce Keban Baraj Gölü'ne kurulan 1 megavatlık Kuzova Yüzer Güneş Enerjisi Santrali (GES), gelecek ay elektrik üretimine başlayacak.

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