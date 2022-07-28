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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 16:58

Türkiye'de bir ilk! 10 dakikalık şarjla 90 km yol yapıyor

Türkiye'de ilk olan ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum pilli elektrikli otobüsler Samsun caddelerinde boy gösterdi. Hem ekonomik hem de çevre dostu olan elektrikli otobüsler, test sürüşleri tamamlandığında vatandaşlara ulaşım hizmeti verecek.

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