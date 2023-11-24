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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 17:29

Türkiye ilk kez geliştiriyor! TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal duyurdu

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 'Geçmişte haberleşme uydusu üretme deneyimimiz yoktu. İlk kez haberleşme uydumuzu, Türksat 6A'yı geliştiriyoruz. Bunu fırlattığımızda ilk 10 ülkeden biri olacağız.' dedi.

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