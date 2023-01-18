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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:44

Türkiye ile protokol imzalanmak üzere! SİHA üssü haline gelecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'yla ilgili kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Karara göre havalimanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na verilerek askeri üssü haline getirilecek.

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