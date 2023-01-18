Türkiye ile protokol imzalanmak üzere! SİHA üssü haline gelecek

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına verilmesine ilişkin Türkiye ile protokol imzalamak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nı yetkilendirdi.

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Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkı için KKTC ile Türkiye arasında protokol imzalamak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nı yetkilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlar Kurulu, iki ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirme amacı ile iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında askeri eğitim ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek maksadı ile hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na verilmesine ilişkin protokolün imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na yetki verilmesine karar verdi."

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa İlçesi'nde bulunan Geçitkale Havaalanı, 1974 Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Türk askeri tarafından askeri amaçlarda kullanılmıştı.

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Ercan Uluslararası Havalimanı'nın bakım-onarımda olduğu Eylül 2002 ve Mayıs 2004 tarihleri arasında ise sivil hizmete açıldı. 2008 yılı itirabiyle 15 yıllığına Birleşik Krallık şirketi CAS'a kiralanmıştı.

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Şirket ile havaalanı işletim hakkı için yıllık 1 milyon 579 bin 900 Euro[3], her yıl %3 artırılacak olan işletme katkı payı için de 157 bin 990 Avro'ya anlaşılmıştı.