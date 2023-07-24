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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 14:40

Türk zırhlısı YÖRÜK! Yeni ihracat hedefleri için daha da büyüdü

Türk savunma sanayisi bünyesinde üretilen zırhlı muharebe aracı YÖRÜK (NMS) 4X4, ihracatta yakaladığı başarıyı artırmak için gelişimini sürdürüyor.

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