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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:01

Türk zırhlısı Yörük Afrika'da! İlk görevine başladı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen bir zırhlı kara aracı daha ilk saha görevine başladı.

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