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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 10:07

Türk zırhlılarına 360 derece görüş yeteneği

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, 360 derece durumsal farkındalık projesiyle güvenlik güçleri tarafından kullanılan 1000'e yakın zırhlı araca çevresel görüş sistemleri entegre edeceklerini bildirdi.

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