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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 15:08

Türk Yıldızları İzmir'de nefes kesti

TEKNOFEST İzmir'de nefes kesici uçuş gösterileri sunan Türk Yıldızları gökyüzüne ay yıldızlı bayrağın gururunu taşıdı.

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