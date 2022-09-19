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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 16:03

Türk uzay yolcusu için imzalar atıldı! Bakan Varank, sosyal medya hesabından duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için Axiom Space ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Bakan Varank, “Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevi için tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor” dedi..

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