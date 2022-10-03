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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2022 Pazartesi 13:14

Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor! İşte özellikleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.

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