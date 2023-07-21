Türk tankları en üst seviye atış kabiliyetine sahip oldu! VOLKAN ile vuracak
Türk Silahlı Kuvvetlerinin karadaki önemli ateş unsuru olan ana muharebe tankları, ASELSAN'ın yerli ve milli atış kontrol sistemi VOLKAN ile donatıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen VOLKAN Atış Kontrol Sistemi'nin kalifikasyon testleri başarıyla tamamlanarak, ALTAY, M60T ve Leopard2A4 tanklarına entegre edildi. Türk ordusunun söz konusu tankları, VOLKAN Atış Kontrol Sistemi ile muharebe koşullarında en üst seviye atış kabiliyetine sahip oldu.