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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Mart 2024 Çarşamba 12:58

Türk şirketler güçlerini birleştirdi! Daha etkili kamikaze dronlar geliyor

Türk savunma sanayisi şirketleri sahip oldukları kabiliyetlerle kamikaze dronların daha etkin ve güvenli ateşleme sistemleriyle görev yapmasını sağlayacak.

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