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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 13:33

Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni gücü HANÇER ve DİNÇER! Engel tanımıyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve caydırıcı gücünü artıracak, özellikle meskun mahal operasyonlarında personelin güvenli bir şekilde mücadelesini destekleyecek insansız kara araçları HANÇER ve DİNÇER özellikleri ile kendine hayran bırakıyor.

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