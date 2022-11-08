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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2022 Salı 14:05

Türk SİHA'larına kritik kabiliyet! Hava hedeflerini de vurabilecek

Türkiye'nin savunma sanayiinde taşıyıcı kolonlarından biri olan yerli ve milli SİHA'lar çok önemli bir kabiliyet daha kazanıyor. Yakın gelecekte Sungur hava savunma füzesini kullanabilecek olan Türk SİHA'ları hem dünyada çok ender görülen bir yeteneğe ulaşmış olacak hem de harp sahasındaki gücünü daha da pekiştirecek.

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