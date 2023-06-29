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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 13:16

Türk savunma sanayisi ürünleri yerli boyalara emanet! Ambargo sorunu ortadan kalkıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen askeri standartlardaki astar ve son kat boyalar milli platformlara uygulanıp envantere girmeye başladı.

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