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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 12:21

Türk savunma sanayisi ilklere imza attı

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen projelerle 2023 yılında bir dizi ilke imza atıldı.

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