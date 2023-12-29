Türk savunma sanayisi ilklere imza attı

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Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamak, savunma sanayisindeki yurt dışı bağımlılığı en aza indirmek, yeni teknolojilerle muharebe sahasında sürpriz etkisi yaratmak için çaba harcayan Türk savunma sanayisi, yoğun bir yılı geride bıraktı.