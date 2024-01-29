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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 16:37

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirildi! BARKAN kar çamur dinlemiyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı BARKAN, kar ve çamurlu sahalarda, zorlu coğrafyalarda 1000 kilometreyi geride bıraktı. HAVELSAN'ın 'dijital birlik' konseptinin önemli bir üyesi olan ve yüksek riskli askeri görevlerde muharebe etkinliğini artıran BARKAN, çeviklik gerektiren birçok senaryoda ileri güvenlik sağlamak üzere tasarlandı.

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