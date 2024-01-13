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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 15:50

Türk savunma sanayisi 'bir taşla 14 kuş' vurdu! Nijerya'da aynı projede 14 şirket ihracat yaptı

Türk savunma sanayisinde bir KOBİ'nin liderlik ettiği entegre güvenlik çözümü, 14 şirkete ihracat fırsatı oluşturdu.

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