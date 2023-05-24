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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:09

Türk savaş uçaklarının hastanesi! 10 binin üzerinde motorun revizyonu gerçekleştirildi

Türkiye'nin uçan güçleri jet uçaklarının bakımı, Milli Savunma Bakanlığının Eskişehir'de bulunan 100 futbol sahası büyüklüğündeki 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde özenle yapılıyor. Dev tesiste 1968'den bugüne kadar 10 binin üzerinde motorun revizyonu gerçekleştirildi.

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