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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 15:46

Türk pilotlar simülatörle uçuş eğitimi yapıyor! Yerli imkanlarla üretildi

Milli muharip uçak KAAN, Türk mühendis ve pilotlarının mühendislik geliştirme simülatöründeki yoğun çalışmalarıyla ilk uçuşa hazırlanıyor.

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