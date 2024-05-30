Türk mühendislik öğrencileri geliştirdi! Yerli otonom su altı aracı

ESTÜ'nün RovsTech İnsansız Su Altı Otonom Araç Proje Takımı üyesi de olan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri Doğan Serim, Doğan Utku Özyiğit ve Muhammed Berkay Yılmaz, takımın daha önce yaptığı kablolu ve uzaktan kumandalı iki su altı aracında tecrübe kazandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) sağlanan destekle tasarım ve yazılımı özgün, otonom çalışabilen su altı robotu geliştirdi.

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Öğrenciler, elde ettikleri birikimle suya uzun süre dayanıklı malzemeden, dört dalma ve çıkma, iki itici motoru bulunan, yazılımı ve tasarımı kendilerine ait su altı robotu üretti.

Su altındaki hedefi tanıyan ve sensörlerden gelen verileri işleyerek otonom şekilde hareket eden araçla TÜBİTAK 2209/B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı desteği alan 3 öğrenci, bu yıl katılamadıkları TEKNOFEST'te gelecek sene derece almayı hedefliyor.

Projenin danışmanı Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol ve Kumanda Sistemleri Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ersin Erol, su altı ve su üstü araçlarının "Mavi Vatan" için önemli olduğunu söyledi.