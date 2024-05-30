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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 15:26

Türk mühendislik öğrencileri geliştirdi! Yerli otonom su altı aracı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) sağlanan destekle tasarım ve yazılımı özgün, otonom çalışabilen su altı robotu geliştirdi.

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