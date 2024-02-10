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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 12:48

Türk mühendisler geliştirdi! Savunmadan, havacılığa her alanda kullanılabilecek

Mersin Üniversitesi (MÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Taşkın ve ekibi tarafından yurt dışından ithal edilen çekme kuvveti bin 500 olan çelik bağlantı elamanı üretimi gerçekleştirildi. Üretilen çeliğin bağlantı elamanı dışında savunma sanayiinden havacılığa kadar her alan da kullanılabileceği belirtildi. Ürettikleri malzemenin sadece bağlantı elemanları olarak kullanılmayacağına da değinen Akın,' Otomobillerde birçok bağlantı elemanı kullanılmaktadır. Bunlardaki güvenilirlik oranı belirli bir değerdedir. Ama spor araçlarda yüzde 100 güvenilir eleman, malzeme isterler. Bu malzeme ile yüzde yüz güvenilirliği sağlayacak bir kaliteyi de elde etmiş olacağız. Bu malzemeyi biz zırh yapımında kullanacağız, ZTP'lerde (Zırhlı Personel Taşıyıcı), askeri araçlarda, tanklarda kullanılabilecek bir malzeme' dedi.

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